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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

شاهد: هندسة المتفجرات تُزيل خطر قنبلة غير منفجرة بخانيونس

شاهد: هندسة المتفجرات تُزيل خطر قنبلة غير منفجرة بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت فرق هندسة المتفجرات في الشرطة بمحافظة خانيونس، من إزالة خطر قنبلة غير منفجرة من طراز MK84 أسقطتها طائرة حربية إسرائيلية الليلة الماضية على منازل المواطنين في منطقة الضابطة الجمركية بالمحافظة.

يشار أن إدارة هندسة المتفجرات بالشرطة قد حيّدت خطر 149 صاروخًا وقذيفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي على القطاع في 10 آيار/مايو.

وتعمل طواقم شرطة هندسة المتفجرات في الميدان منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي؛ من أجل حماية أرواح أبناء شعبنا، وتحييد خطر الصواريخ والقذائف غير المنفجرة من مخلفات الاحتلال.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات العقيد علي القدرة أن عمل إدارته يختص في التعامل مع مخلفات الاحتلال من الذخائر العسكرية، والصواريخ غير المنفجرة التي تسقط على الأبنية، والأراضي الزراعية.

وأشار القدرة إلى أن الطواقم الهندسية تتجه مباشرة إلى جميع الأماكن التي يستهدفها الاحتلال، ويتم مسحها بشكل كامل، والتأكد من عدم وجود أجسام غير منفجرة تُشكل خطراً.





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