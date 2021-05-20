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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

دياب اللوح: شراكة مصرية فلسطينية لإعادة إعمار القطاع فور توقف العدوان

دياب اللوح: شراكة مصرية فلسطينية لإعادة إعمار القطاع فور توقف العدوان
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فلسطين لدى مصر، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية ذياب اللوح، تكثيف الجهود بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتنفيذ قرارات البرلمان العربي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وإعداد تقرير محايد فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

وقال اللوح في حديث لـ (تلفزيون فلسطين) الرسمي:" إن كلمة الرئيس محمود عباس أمام البرلمان العربي تضمنت خطوط عمل استراتيجية على كافة المستويات السياسية والوطنية والدبلوماسية والقانونية"، معتبراً ما جاء في الكلمة هو دعم وإسناد للتحرك الذي يقوم به البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة والدبلوماسية الفلسطينية في نيويورك وفي عواصم دول صنع القرار للضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان.

وأشار إلى مخرجات اجتماع البرلمان العربي التي تصب في هذه الاستراتيجية، وفي هذا التوجه الخاص بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدينة المقدسة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، وفتح تحقيق دولي بهذه الجرائم وتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف:" هناك حراك مكثف لتنفيذ هذه القرارات، ونجحنا بالدبلوماسية الفلسطينية والعربية والصديقة أن نخلق جبهة دولية واسعة عريضة تدين هذا العدوان ودعم وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال.

ولفت اللوح إلى أن القيادة سوف تعد ملفاً حول الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في القطاع لضمها للملفات التي وضعت لدى المحكمة الجنائية الدولية".

وحول تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر سوف تخصص 500 مليون دولار، لإعادة إعمار غزة بمشاركة شركات إعمار مصرية"، قال:" الرئيس محمود عباس رحب بهذه المبادرة، ونحن في فلسطين نرحب بهذه المبادرة النوعية التي تأتي بوقت حرج يتعرض فيه شعبنا لأبشع الجرائم".

وأضاف:" بتوجهات من سيادته سوف نتابع هذه المبادرة مع الأشقاء في مصر، وفور توقف العدوان سوف تعمل فرق هندسية والطواقم بتقييم الحالة الميدانية وحجم الخسائر واحتياجات إعادة الإعمار بالشراكة بين القيادتين الفلسطيني والمصرية".

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