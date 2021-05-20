شهيد وعدة إصابات بقذائف مدفعية الاحتلال شمال قطاع غزة

ووفق وزارة الصحة، فإنه حتى الساعة 11 من اليوم الخميس، فقد استشهد 230 مواطناً، بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى 1710 إصابات بجراح مختلفة.





يتبع...

رام الله - دنيا الوطناُستشهد مواطن، وأصيب عدد آخر، اليوم الخميس، في الاستهداف المدفعي لأراضي المواطنين شمال بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.وكانت المواطنة هدى صلاح الخزندار (32 عاماً)، استشهدت، وأصيب سبعة آخرين، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال مدينة خانيونس.وأضافت، أن قوات الاحتلال، قصفت منزلاً لعائلة الخوالدة، في منطقة السطر الغربي، مما أدى إلى استشهاد المواطنة.