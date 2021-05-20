غلعاد أردان: إسرائيل معنية بإنهاء العملية العسكرية في غزة





وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن القضية كانت مدار نقاش المكالمة الهاتفية، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن أمس.



وأضاف اردان بأن من مصلحة إسرائيل مواصلة النشاطات العسكرية في قطاع غزة، إلى أن تعاد قوة ردعها أمام حماس، وفق تعبيره.



وقال: ان الولايات المتحدة منعت المصادقة على ثلاثة قرارات طرحها مجلس الأمن للأمم المتحدة ضد إسرائيل خلال أيام العملية العسكرية في قطاع غزة، و"أن علينا ان نرفع الشكر للرئيس بايدين على ذلك".



كما اعرب عن أمله أن تفرض الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار فرنسي يقضي بممارسة الضغوط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل الى وقفٍ لإطلاق نار.



رام الله - دنيا الوطنأكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، غلعاد اردان، أنه لا توجد خلافات بين تل أبيب وواشنطن، حول إنهاء العملية العسكرية في غزة، لأن إسرائيل معنية هي أيضا في ذلك.