غزة: 92 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، أنها أجرت 256 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 92 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت في بيان لها، تعافي 532 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 106298 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2980 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 102323 حالة.كما بلغ إجمالي الوفيات 995 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 135 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.وفيما يتعلق بإجمالي جرعات التطعيمات، التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة، وهي تكفي لـ 55200 شخص، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 38809 شخصاً.