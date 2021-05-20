بلدية غزة: قصف الاحتلال يتسبب بقطع المياه عن 20% من سكان المدينة



وأوضحت أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خطين ناقلين في منطقة الصفطاوي أحدهما بقطر 16 انش والأخر بقطر 14 انش وسارعت طواقم لجنة الطوارئ في البلدية وبدأت بعملية إصلاح للمناطق التي تضررت من الخطين ومن المتوقع إنجاز الأعمال خلال ساعات اليوم.



وبينت أن الخطين ينقلان نحو 600 كوب من المياه في الساعة من أبار المياه في منطقة بئر "النعجة" شمال المدينة ويغذيان المناطق الواقعة شمال غرب المدينة وأجزاء من مناطق غرب المدينة.



وكانت بلدية غزة قد أدانت استهداف الاحتلال المتعمد للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية داعية المؤسسات الحقوقية والدولية لضرورة الضغط على الاحتلال لتجنيب استهداف المرافق المدنية حتى لا تتسع الأزمات الإنسانية في المدينة وتزيد من حالة نقص المياه.



وبلغ طول خطوط المياه التي استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان أكثر من 6 ألاف متر وتسببت في أزمة مياه وحالة عطش في بعض مناطق المدينة وقامت البلدية بإصلاح العديد من الخطوط المدمرة بشكل أولي وسريع وإعادة توصيل المياه لبيوت المواطنين.























رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية غزة على أن قصف الاحتلال لخطين ناقلين للمياه في منطقة الصفطاوي تسببا في قطع المياه 20 % من سكان المدينة وزاد من أزمة المياه التي تعاني منها المدينة بسبب استهداف الاحتلال المتعمد لخطوط المياه الناقلة في مناطق مختلفةمن المدينة.