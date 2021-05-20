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مباشر | استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 11 على التوالي

شؤون فلسطينية

صور.. تضرر 46 مدرسة حكومية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

صور.. تضرر 46 مدرسة حكومية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، بتضرر 46 مدرسة حكومية ومبنيين لمديريتي تعليم شمال وغرب غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن المدارس المتضررة تعرضت للقصف بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وأوضحت أن الأضرار شملت  تحطيم نوافذ وأبواب وشبابيك وتصدعات وانهيارات في الجدران وتحطيم أدوات مدرسية وحفر عميقة في ساحات المدارس إضافة إلى قصف طرق مؤدية للمدارس.

وأكدت الوزارة أن قطاع غزة يُعاني في الأساس من قلة المدارس بسبب الحصار على غزة ومنع إدخال مواد البناء، وأن استهداف المدارس القائمة هو خطة وسياسة إسرائيلية ممنهجة للقضاء على التعليم وتدمير بنيته التحتية، لافتة إلى أن قصف المدارس جريمة يرتكبها الاحتلال الصهيوني وهو انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحق في التعليم الذي ينادي به العالم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المهتمة بالتعليم مثل الأمم المتحدة و(يونسكو) و(يونسيف) ومجموعة التعليم الدولية وسلة التمويل الأوروبي المشترك JFA إدانة واستنكار العدوان بحق المدارس والمنشآت التعليمية والعمل الجاد على إعادة اعمار المدارس المتضررة.



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