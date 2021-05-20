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شؤون فلسطينية

استشهاد شاب في جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد شاب في جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال
منتصر جوابرة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات قبل يومين في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب منتصر محمود زيدان جوابرة (27 عاماَ)، من قرية أم دار قضاء جنين متأثراً بإصابته برصاصة برأس أول أمس الثلاثاء.

وأوضحت مصادر محلية أن الشاب جوابرة، أصيب برصاص قوات الاحتلال في الرأس خلال مواجهات اندلعت في قرية طورة الثلاثاء، نقل على إثرها للمشفى ووصفت حالته بالحرجة، حتى أعلن ارتقاءه شهيدا صباح اليوم.

وكانت قد اندلعت مواجهات في جنين يوم الثلاثاء الماضي، وأصيب على إثرها سبعة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، وفي قرية طورة، وعند حاجز دوتان جنوب غرب جنين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الغليان في الأيام الأخيرة الماضية، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، ونصرة للأقصى وغزة ودعما للمقاومة.

وتأتي هذه المسيرات استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال.

وعمّ إضراب الشامل، الثلاثاء الماضي، كافة الأراضي الفلسطينية ردا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، ودعما للمقاومة الباسلة.

ودعت حركة (حماس) جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إعلان النفير الثوري وإطلاق المسيرات نحو نقاط الاشتباك والمواجهة في خطوط التماس كافة المناطق بالضفة والقدس والداخل المحتل، وإغلاق الطرق الالتفافية في وجه قطعان المستوطنين.

وفي السياق ذاته، دعت القوى الوطنية والإسلامية والتجمعات الشبابية في مدن الضفة الغربية إلى اعتبار يوم الجمعة القادم يوما للنفير العام في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48.

وأكدت الدعوات على ضرورة إشعال الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال والمستوطنين وممارسة أشكال المقاومة كافة ضدهم.

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