التربية: اختبار التوظيف في موعده بعد غد السبت



ونوهت الوزارة أنه ونظراً للظروف الراهنة وحفاظاً على سلامة المتقدمين؛ يسمح لمن يرغب منهم أن يتقدم للاختبار في أقرب مديرية تربية لمكان سكناه، داعيةً إياهم لمراجعة المديريات منذ اليوم وحتى الساعة التاسعة من صباح السبت؛ لإجراء الترتيبات اللازمة.



وأوضحت أنّ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام يبلغ نحو (46387) متقدم/ة، موزّعين على (66) تخصصاً مختلفاً، سيتقدمون في (293) قاعة اختبار، لافتةً إلى أنّها أتمّت كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية لعقد هذا الاختبار.



ودعت الوزارة المتقدمين إلى ضرورة الالتزام بالبنود والمحاور التي يتضمّنها البروتوكول الصحي، وإجراءات عقد الاختبار، متمنيةً للجميع دوام الصحة والسلامة والتوفيق في هذا الاختبار الذي يشكل جزءاً مهماً من معايير وأسس التعيين.







رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم اليوم، على أنه سيتم عقد اختبار المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية للمسارين (الأكاديمي، والمهني) والوظائف المساندة (الإرشاد التربوي، والسكرتاريا) للعام الدراسي 2021/ 2022 في موعده بعد غدٍ السبت 22-05-2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك في القاعات التي أُعلن عنها سابقاً.