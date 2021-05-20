الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس





رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددًا من الأسرى المحررين وقيادات في حركة (حماس).وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات واسعة تستهدف قيادات وكوادر من حركة (حماس) في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، عقب دهم منزله في بلدة دورا جنوب غربيالمدينة.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب الرجوب نهاية العام الماضي وأفرجت عنه بعد عدة ساعات حققت معه خلالها في خطوات المصالحة الفلسطينية وتحذيرات من أي عمل تنظيمي.والنائب نايف الرجوب، تعرض للاعتقال عام 1989، بتهمة الانتماء لحركة (حماس)، وأمضى عاماً في سجون الاحتلال، واعتقل إدارياً عام 1992 لمدة ستة أشهر، واختطف مرة أخرى ليعتقل إدارياً بعد انتخابه نائبا عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عام 2006م، واعتقل بعدها مرات عديدة عانى فيها من ظلم الاحتلال وسجونه.كما واعتقلت قوات الاحتلال المرشح على قائمة "القدس موعدنا" الأسير المحرر يوسف قزاز عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا جنوب غربي المدينة.وقزاز أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال ما بين اعتقال إداري وفعلي.كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة يطا جنوبي الخليل، وهم: فادي العمور، محمد العمور، ومحمد حريزات، بالإضافة للمواطن نور الدين شلالدة من بلدة سعير.وفي نابلس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين: القيادي في (حماس) أحمد عواد، مهند طبنجة، والمهندس يزن جبر، بعد اقتحام منازلهم في مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عبد الرحمن قدورة من المدينة.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس واعتقلت جعفر مروان محمد حمدان (22 عاما) وهو طالب في جامعة النجاحالوطنية.وفي السياق ذاته، دهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علاء حميدان الناطق باسم قائمة القدس موعدنا في منطقة زواتا غربي مدينة نابلس؛ دون الحديث عن اعتقاله.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من أحمد عيسى من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، بشار الكركي من الخليل، وعلي عادي من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، بالإضافة للفتى مجدي سليم من قرية عزون قضاء قلقيلية.وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمالي غربي مدينة رام الله، وبلدة بيرزيت شمالي المدينة.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أشرف الرجبي ومحمود عوض من منطقة عين سلوان جنوب شرقي المسجد الأقصى المبارك، والشاب محمود بكر ربيع من قرية بيت عنان، بالإضافة للأسير المحرر طارق الشيخ، شمال غربي المدينة المحتلة.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أمس الأربعاء 40 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، غالبتهم أسرىمحررون.