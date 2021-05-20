مباشر | استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 11 على التوالي

شؤون فلسطينية

(حماية) يطالب بتحرك دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(حماية) يطالب بتحرك دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز (حماية) تصاعد الجرائم الإسرائيلية، حيث طالب بتحرك دولي فاعل تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، حيث استشهد يوم أمس (8) مواطنين بينهم امرأة وطفل، وأوقعت الغارات الجوية (76) جريحاً من بينهم (11) أطفال و(9) سيدة ودمرت (12) منزلاً سكنياً وبذلك يرتفع عدد المنازل المستهدفة إلى (146) بينها بنايات متعددة الطبقات.

وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز حماية، فقد تسببت الهجمات الحربية الإسرائيلية لليوم العاشر من العدوان، في استشهاد (227) مواطن، من بينهم ( 64) طفل و(38) سيدة ، و(17) مسن، وإصابة (1620) مواطناً بجراح مختلفة.

و من أبرز التطورات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم العاشر للعدوان:

محافظة الشمال
في حوالي الساعة 06:11 مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من طائرتها الحربية بصاروخ حربي على موقع السفينة في المناق الغربية لقطاع غزة.

و في حوالي الساعة 06:25 مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من طائرتها الاستطلاعية بصاروخ حربي بالقرب من عيادة العطاطرة غرب بيت لاهيا دون وقوع إصابات.

و في حوالي الساعة 11:50 مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من طائرتها الاستطلاعية بصاروخ واحد على منطقة فارغة في جباليا البلد شمال غزة ب دون وقوع اصابات.

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