عاملون بشركة الكهرباء الإسرائيلية يرفضون إصلاح خطوط غزة

قالت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن العاملين في شركة الكهرباء الإسرائيلية، أعلنوا صباح اليوم، أنهم لا ينوون إصلاح وإعادة تشغيل خطوط الكهرباء الواصلة إلى غـزة التي تضررت خلال العدوان المتواصل على القطاع.





ووفق القناة، فإن العاملين في الشركة، اشترطوا إعادة الإسرائيليين الأسرى هادار غولدين، وأورون شاؤول، وأفرا منغيستو من غـزة، قبل أن يتم إصلاح الخطوط.





ويعاني قطاع غزة، منذ يوم الاثنين 10 من آيار/مايو الجاري، من أزمة كهرباء كبيرة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.









رام الله - دنيا الوطن