قيادي بحماس لـ (CNN): إعلان وقف إطلاق النار سيعلن خلال 24 ساعة

كما نقلت قناة (الشرق) السعودية عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف عن هويته: "نتوقع الإعلان عن اتفاق التهدئة في غزة بين لحظة وأخرى".

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الخميس، قالت: إن المسؤولين المصريين، أحرزوا تقدماً في المفاوضات مع حركة (حماس) لوقف إطلاق النار.





وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأجانب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) قد يتم ابتداء من يوم الجمعة المقبل، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن يتم وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.





وأشارت، إلى أن، وجود توافق على آلية وقف إطلاق النار، وأن المسألة الوحيدة المعلقة هي التوقيت، مضيفةً أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر ودول أوروبية للضغط على نتنياهو وحماس للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، توقع مساء الأربعاء، أن يكون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، خلال يوم أو يومين، لافتا إلى أن المساعي الدائرة ستنجح.





وأكد أبو مرزوق في لقاء عبر شاشة قناة (الميادين) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يستجدي وقف إطلاق النار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك فشلاً كبيراً لنتنياهو ، وحركة حماس أعلنت النصر.



