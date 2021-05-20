طائرات الاحتلال تدمر سبعة منازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة، أدت لتدمير سبعة منازل، واستشهاد مواطنة، وإصابة آخرين بجراح مختلفة، بينهم أطفال.





وقصفت طائرات الاحتلال، أربعة منازل سكنية تعود لعوائلات: الغمري والأسطل والخوالدة والخزندار، في مدينة خانيونس، أدت إلى استشهاد المواطنة هدى صلاح الخزندار (32 عاماً) وإصابة سبعة آخرين.





كما استهدف القصف، منزلاً لعائلة تمراز في شارع الجلاء، وآخر لعائلة سليم في حي الصبرة، أدى لبتر قدم طفلة (عشرة أعوام)، وإصابة أشقائها الثلاثة بجراح مختلفة.





كما دمرت طائرات الاحتلال، منزلاً لعائلة عمار، في مخيم البريج، وسط القطاع، دون وقوع إصابات.































رام الله - دنيا الوطن