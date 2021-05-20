صحيفة أمريكية: مصر أحرزت تقدماً مع حماس ووقف إطلاق النار قد يتم يوم الجمعة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الخميس، أن المسؤولين المصريين، احرزوا تقدماً في المفاوضات مع حركة (حماس) لوقف إطلاق النار.وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأجانب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) قد يتم ابتداء من يوم الجمعة المقبل، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن يتم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع.وأشارت، إلى أن، وجود توافق على آلية وقف إطلاق النار، وأن المسألة الوحيدة المعلقة هي التوقيت، مضيفةً أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر ودول أوروبية للضغط على نتنياهو وحماس للوصول إلى وقف إطلاق النار.