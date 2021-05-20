أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بـ "اتخاذ إجراءات صارمة لوقف العنف"

رام الله - دنيا الوطنوجه 130 عضواً في (الكونغرس) الأمريكي، فجر الخميس، يطالبون فيها الرئيس الأمريكي، بالضغط على إسرائيل والفلسطينين للتفاوض لوقف إطلاق النار، مؤكدين أن البديل هو مأساة إنسانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها.وحث أعضاء الكونغرس، الرئيس الأمريكي، على "تسهيل وقف فوري للعنف واتخاذ إجراءات صارمة لإنهائه"، وأضافوا: "إذا لم تتخذ واشنطن موقفا على الفور فإن المزيد من الأرواح ستزهق".وفي سياق آخر، طالب 100 نائب جمهوري في (الكونغرس)، الرئيس الأمريكي، بـ "الوفاء بعدم وضع شروط للمساعدة الأمنية لإسرائيل".وجاء في رسالة النواب الجمهوريين لبايدن: "يجب أن نعمل لمساعدة حليفتنا إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس"، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة الأمريكية، جهوداً منسقة، لقطع الدعم عن حركة حماس.وكان بايدن قد اجرى اتصالات هاتفيا مع رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أكد فيها دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.