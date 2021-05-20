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دولي

بلينكن يبلغ أشنكازي: الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار بدعم إسرائيل علناً

بلينكن يبلغ أشنكازي: الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار بدعم إسرائيل علناً
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (أكسيوس) الأمريكي، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، الأربعاء، أن واشنطن تتوقع انتهاء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة قريباً.

وبحسب الموقع، فإن بلينكن، أكد، لأشكنازي، أن الولايات المتحدة، عطلت مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن حول غزة، لكن لا يمكنها الاستمرار بدعم إسرائيل علناً ودبلوماسياً خاصة في الأمم المتحدة لفترة أطول.
وأشار الموقع، إلى أن أشكنازي، أبلغ بلينكن، بحاجة إسرائيل إلى أيام أخرى لاستكمال عملياتها العسكرية في القطاع.

وبحسب الموقع، فإن مسؤولون إسرائيليون يتوقعون أن تشارك إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، مؤكدين أن المفاوضات قد تستغرق ما بين 24 و72 ساعة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن بلينكن وأشنكازي، بحثا جهود إنهاء العنف الذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين".

وأضافت الخارجية الأمريكية: بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي، أن واشنطن تتوقع خفض التوتر باتجاه وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى "استمرار الولايات المتحدة الانخراط مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأطراف الإقليمية".

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