100 نائب جمهوري بالكونغرس يوجهون رسالة لبايدن حول المساعدات الامنية لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأرسل 100 نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي، فجر اليوم الخميس، رسالة الى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول المساعدات الأمنية لإسرائيل.وجاء في رسالة النواب الجمهوريين لبايدن: "نحثكم على الوفاء بالالتزام بعدم وضع شروط للمساعدة الأمنية لإسرائيل".وأضافوا: "يجب أن نعمل لمساعدة حليفتنا إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس"، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة الأمريكية، جهوداً منسقة، لقطع الدعم عن حركة حماس.وكان بايدن قد اجرى اتصالات هاتفيا مع رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أكد فيها دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.