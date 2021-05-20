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شؤون فلسطينية

شاهد: طواقم الدفاع المدني تخمد حريقاً بثلاثة منازل بخانيونس جراء القصف الاسرائيلي

شاهد: طواقم الدفاع المدني تخمد حريقاً بثلاثة منازل بخانيونس جراء القصف الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، من إخماد حريقاً اندلع في ثلاثة منازل مجاورة لبعضهم، نتيجة استهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في الحي الياباني غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لقطاع غزة، على مدار 11 يوماً، شملت المواطنين الفلسطينيين، والمنازل السكنية، والأبراج التي تضم الشركات الإعلامية والمكاتب الصحفية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والاصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت الى 227 شهيداً، و1630 إصابة بين المواطنين الفلسطينيين.






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