إصابات في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة





في التفاصيل، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، شقة سكنية في منطقة الضابطة الجمركية، شرقي خانيونس.





إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية محلية، بنجاة أسرة من مدينة خانيونس، بعد اختراق صاروخ من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.





في السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف في محيط صوفا، شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



إلى مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أرضاً زراعية في منطقة الشيخ عجلين، جنوب غزة مدينة غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.



هذا وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، عدداً من القذائف على ساحل مدينة غزة، دون إصابات بين المواطنين.



وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعاً للمقاومة الفلسطينية، بأربعة صواريخ في محررة نتساريم بالمحافظة الوسطى، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين المواطنين.



إلى شمال القطاع، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، عدة غارات على منطقة الشيخ زايد شمال القطاع.



رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.