البريم: لا وقف لإطلاق النار إلا بإعلان رسمي من غرفة العمليات المشتركة

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية، في فلسطين، أنه لا وقف لإطلاق النار، الا بإعلان رسمي من غرفة العمليات المشتركة، لافتا إلى أنه اذا حصل ذلك، سيكون بموعد محدد ومتزامن، ولكن حتى اللحظة فإن الكلمة للميدان وصد العدوان.وقال البريم في تصريح مقتضب، الليلة: "ما زال مقاومينا الأبطال ومعهم كل أذرع المقاومة العسكرية في ثغورهم مرابطين على مرابضهم يدكون العدو بصواريخهم ويسددون ضرباتهم المباركة في إطار عملية سيف القدس البطولية".وأضاف: "نهيب بمقاومينا الابطال وأبناء شعبنا الصامدين بأخذ أقصى درجات الحيطة والانتباه من غدر العدو الصهيوني الذي يبحث عن صورة النصر الزائف على حساب دماء أبناء شعبنا الصابر".