شاهد: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي.. ماذا قالت؟





ورسالة سرايا القدس، التي وجهتها للاحتلال الإسرائيلي، حملت عنوان: "أين جيشكم؟ .. أين مدرعاتكم؟".





وكانت سرايا القدس، قد قصفت مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب وبئر السبع واسدود وعسقلان، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال على المواطنين المدنيين في قطاع غزة، والأبراج التي تضم المكاتب الصحفية والشركات الإعلامية.













رام الله - دنيا الوطنبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الليلة، رسالة مصورة، وجهتها للاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، في يومه الحادي عشر على التوالي.