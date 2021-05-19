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شؤون فلسطينية

(يديعوت): إسرائيل نجحت بإقناع أمريكا بالسماح لها بمواصلة عمليتها العسكرية بغزة لبضعة أيام

(يديعوت): إسرائيل نجحت بإقناع أمريكا بالسماح لها بمواصلة عمليتها العسكرية بغزة لبضعة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، مساء اليوم الأربعاء، أنه أفيد بأن إسرائيل نجحت في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية، بالسماح لها بمواصلة عمليتها العسكرية في قطاع غزة، لبضعة أيام أخرى.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "في جلسة تقييم الوضع التي أجرت اليوم، بمشاركة جميع كبار المسؤولين الأمنيين، قدروا بأن هناك حاجة إلى حوالي 48 ساعة إضافية؛ لإكمال العملية العسكرية ضد غزة".

كان جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أكد في وقت سابق، أن هناك اتفاقاً مرتقباً لوقف إطلاق النار خلال الساعات الـ 24 المقبلة، متوقعا أن تنتهي المعركة بقطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وقال الرجوب في تصريحات لقناة (الشرق) السعودية، مساء اليوم الأربعاء: "الجهد العربي بقيادة مصر مع أطراف أخرى نتج عنه رؤية لوقف النار قد يتم تنفيذها خلال 24 ساعة"، ملمحاً أن وقف النار بين قطاع غزة وإسرائيل سيكون متبادلاً ومتزامناً.

بدوره، توقع موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، سيكون خلال يوم أو يومين، لافتا إلى أن المساعي الدائرة ستنجح.

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