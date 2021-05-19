أبو مرزوق: أتوقع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال يوم او يومين.. والضيف بخير

رام الله - دنيا الوطنتوقع موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، سيكون خلال يوم أو يومين، لافتا إلى أن المساعي الدائرة ستنجح.وأكد أبو مرزوق في لقاء عبر شاشة قناة (الميادين) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يستجدي وقف إطلاق النار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك فشلاً كبيراً لنتنياهو ، وحركة حماس أعلنت النصر.وقال أبو مرزوق: " إن وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، وليس بكل أماكن الاحتكاك بالضفة الغربية".في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج، أن محمد الضيف، قائد أركان كتائب القسام، لم يتعرض لأي إصابة في المعركة، وهو بخير يدير المعركة.وأوضح أبو مرزوق: أن معادلة المقاومة الفلسطينية واضحة، وهي قصف مقابل القصف وتصعيد مقابل التصعيد، منوها في الوقت ذاته إلى أن غرفة العمليات المشتركة هي المسؤولية عن التنسيق في الإطار العسكري.وقال: "القدس خط أحمر، وعنوان المعركة التي انطلقت، نصرة للأقصى والشيخ جراح، مضيفا: "مقاومة حماس هي من أجل الأقصى والقدس وتحرير كل فلسطين".وفي سياق ذي صلة، اكد أبو مرزوق، أن صواريخ كتائب القسام على تل أبيب، أجبرت الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحا أن واشنطن كانت ترفض بحث العدوان في مجلس الأمن، ولكن موقفها تغير بعد ضرب تل أبيب.وقال: "واشنطن كانت شريكة في قتلنا في المرحلة الأولى من العدوان حين تواصل معنا الوسطاء".