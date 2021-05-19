المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف وتل ابيب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، قصفها مستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المدنيين والأبراج السكنية.في التفاصيل، أكد ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أنها قصفت مدينة (أسدود) بصاروخ من طراز (خالد kh)، عند الساعة 9.05.بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه عند الساعة التاسعة والنصف، قصفت مجمع (مفتاحيم) برشقة صاروخية، وعند الساعة العاشرة وجهت ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة باتجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت.