الرجوب يكشف: اتفاق مرتقب لوقف اطلاق النار خلال الساعات المقبلة

وقال الرجوب في تصريحات لقناة (الشرق) السعودية، مساء اليوم الأربعاء: "الجهد العربي بقيادة مصر مع أطراف أخرى نتج عنه رؤية لوقف النار قد يتم تنفيذها خلال 24 ساعة"، ملمحاً أن وقف النار بين قطاع غزة وإسرائيل سيكون متبادلاً ومتزامناً.وأشار أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى أن وقف النار سيتبعه حوار لتأسيس أفق سياسي، آملاً أن تكون المعركة هي نهاية المعاناة وتكون بداية بناء أسس تكون مرجعية لإنهاء الصراع مع إسرائيل.وقال: "هذه المعركة خلقت واقعا جديدا وأن الأمور لن تعود كما كانت عليه قبل 10 أيام"، مضيفاً: "ما جرى خلال الأيام الماضية أثبت أن العقيدة الأمنية في إسرائيل بلا معنى".وفي السياق، أكد الرجوب، أن انخراط حركة فتح في عمل مسلح ضد إسرائيل هو أمر مطروح.