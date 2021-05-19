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الصحة تتحدث عن تطورات القطاع الصحي وسط العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الصحة تتحدث عن تطورات القطاع الصحي وسط العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاعتداءات الإسرائيلية، طالت عائلة صالحة بدير البلح، لافتا إلى أن الاحتلال استهدافها واخراجها من السجل المدني الفلسطيني، وذلك في مجزرة جديدة راح ضحيتها الأم الحامل و جنينها وابنتها وزوجها من ذوي الإعاقة.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن أخر تطورات العدوان الإسرائيلي بيومه العاشر: "مجزرة عائلة صالحة، إضافة جديدة  في سجل الإرهاب الإسرائيلي الذي طال 19 عائلة فلسطينية، راح ضحيتها 91 شهيداً من بينهم 41 طفلا و25 سيدة و عشرات الجرحى بجراحات مختلفة ليس أقلها التأثيرات النفسية القاسية على من تبقوا احياء من هذه المجازر".

وأضاف: "لليوم الثالث على التوالي يتوقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كوفيد 19، بسبب الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية، يحد من جهود الوزارة في مواجهة الوباء وأن الفحوصات مقتصرة على المسافرين من خلال مختبر مؤسسة الإغاثة الطبية نظراُ لمحدودية قدرته".

وتابع القدرة بقوله: "لليوم العاشر على التوالي يستمر العدوان الإسرائيلي بكل بشاعة وبما يملك من أسلحة فتاكة ينقض بها على البشر والحجر موقعاً قتلاً ودماراً وتشريداً بالمدنيين العزل".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خلال عشرة أيام من العدوان المتواصل، أدت حتى اللحظة الى ارتقاء 227 شهيداً، من بينهم 64 طفلا و38 سيدة و 17 مسناً إضافة الى 1630 إصابة بجراح مختلفة منها 55 إصابة شديدة الخطورة و400 إصابة في الأجزاء العلوية منها 153 إصابة في الرأس والرقبة , كما أن من بين الإصابات 470 طفلا و 310 سيدة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تنظر بقلق شديد إزاء تشريد نحو 50 الف مواطناً باتوا في ظروف صحية ومعيشية غير مناسبة في 52 مركزاً للإيواء قد تسارع من احتمالية حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا وانتشار الامراض المعدية والجلدية التي قد يتعذر على الطواقم الصحية متابعتها بالشكل الأمثل".

وحذر القدرة، من مخاطر استهداف منظومة الكهرباء في قطاع غزة لما لها من تداعيات خطيرة على عمل المنظومة الصحية وخدماتها الحيوية وتلف الادوية الحساسة والتطعيمات وتعطل الأجهزة الطبية.

وقال: "تؤكد وزارة الصحة مطالبتها للجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من اجل فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة".

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