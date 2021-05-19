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هل ستنتهي العملية العسكرية على قطاع غزة اليوم؟

هل ستنتهي العملية العسكرية على قطاع غزة اليوم؟
رام الله - دنيا الوطن
قال جيلي كوهين، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية: "في "إسرائيل" يقدّرون بأنه بسبب ضغوط بايدن، يجب أن ينتهي القتال بحلول يوم الجمعة، وخلال هذا الوقت تحاول "إسرائيل" تحقيق إنجاز في عمليتها الأخيرة - لكن الإشارات بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار اليوم ودلالة ذلك على سبيل المثال بأن (كابينت) لم يجتمع الليلة كي يناقش الأمر".

أضاف كوهين: "يقول مسؤولون سياسيون: حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار - فلن يحدث ذلك على الفور، قد تلجأ حماس إلى وابل أخير من الصواريخ ربما إلى تل أبيب، مما قد يجلب رد "إسرائيلي"، يمكن أن يتحول إلى ضربات متبادلة لبضعة أيام".

بدورها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية، بأن التقديرات في جيش الاحتلال، تقول بأن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ستركز ضرباتها الصاروخية الأخيرة مع نهاية التصعيد الحالي، على مدن المركز خاصة (غوش دان).

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