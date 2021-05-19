شاهد: استشهاد طفلة وعدة إصابات في قصف طائرات الاحتلال بقطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة اهداف في قطاع غزة، اسفرت عن استشهاد طفلة، وعدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.





شمال القطاع





أكد الدكتور صلاح أبو ليلة، مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، بوصول شهيدة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شارع السكة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.





في السياق، قصفت طائرة استطلاع للاحتلال، مجموعة من المواطنين في منطقة شعشاعة شرق معسكر جباليا، وهناك أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين، بحسب وكالة (الرأي).





مدينة غزة



وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طابقين من عمارة زغبر في مدينة غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين حتى اللحظة.



في السياق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ملعباً يتبع لمدرسة النصر الإسلامية غرب مدينة غزة، اسفر عن أضرار لحقت بالمنازل المجاورة، ولا إصابات بين المواطنين.

وسط قطاع غزة

إلى ذلك استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أرضاً زراعية بدير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات بين المواطنين.

في السياق، أطلقت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صاروخاً على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية، شمال النصيرات قرب وادي غزة، وسط القطاع، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

جنوب قطاع غزة

جنوباً، قصفت طائرات الاحتلال، أرضًا زراعية قرب مقبرة الشيخ حمودة ببلدة القرارة شمالي شرقي محافظة خانيونس.







رام الله - دنيا الوطن