أبو سيف يناشد المؤسسات الدولية الثقافية حماية المؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الثقافة





وأرسل أبو سيف رسائل للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة السيدة "أودري أوزلاي" ولمدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ا(الألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك وضح فيها ما تعرضت له المؤسسات الثقافية ودور النشر ومحلات بيع الكتب في قطاع غزة من تدمير جراء القصف الهمجي على قطاع غزة مطالباً بالتدخل من أجمل حماية المؤسسات والعاملين فيها من هذا العدوان البشع، واستذكر أبو سيف تدمير مقر مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر ومكتبة النهضة ومكتبة اقرأ ومجموعة كبيرة من المؤسسات والمكتبات وما لحق بمؤسسة بسمة للثقافة والفنون من دمار كامل جراء تهدم مقرها في برج الشروق. كما أكد أبو سيف أن استهداف المؤسسات الإعلامية وما تتعرض له مؤسسات الإعلام والعاملين في الصحافة من دمار كله يأتي من أجل تغطية الحقيقة، إلى جانب ما مس مقار بعض الجامعات من دمار.





واستذكر أبو سيف ما تعرض له مسرح "المسحال" عام 2018 واعتقال العديد من الكتاب والفنانين في القدس والضفة وغزة، وأكد أن الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا تشكل استمراراً لحربه الدائرة منذ سبعة عقود ونيف. وطالب بضرورة تدخل المنظمات الدولية ووقوفها امام التزاماتها بحماية المؤسسات والعاملين في قطاع الثقافة. كما وجه أبو سيف التحية للفنانين والكتاب والمثقفين واللاعبين الذين أبدوا مواقف مساندة لشعبنا ولهبته دفاعاً عن أرضه في الشيخ جراح ورفضاً للعدوان على غزة، داعياً كل الفنانين الأحرار والكتاب والمثقفين إلى الانتصار للقيم الإنسانية والتعبير عن تضامنهم مع شعبنا الذي هو تضامن مع الحق ومع الحياة الكريمة.





وختم أبو سيف إن ما يتعرض له شعبنا من إبادة لا تفرق بين بشر وحجر وهي تستهدف وجودنا الإنساني على هذه الأرض، وإن المساس بالمؤسسات الثقافية هو استكمال لمشوار طويل من استهداف الثقافة الفلسطينية كمكون أساس للهوية الوطنية. وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت يوم أمس بياناً أدانت فيه تعرض المؤسسات الثقافية دور النشر ومحلات بيع الكتب للاعتداء خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.



وكان وزير الثقافة قد وضع يوم أمس على صفحته على الفيس بوك صورة مكتبة سمير منصور ومكتبة اقرأ وكتب معلقاً " لم يُبقِ الغزاة شيئاً، حتى كتبنا لم تنج من حقدهم. فكما اغتالوا غسان وماجد وعشرات الكتاب يغتالون الكتب. انهم يعتدون على كل شيء، لا يفرقون بين بشر وجماد، بين رجل وامرأة، بين طفل وكهل. كل شيء في البلاد يغيظهم لأنهم يقول إنهم عابرون لا صلة لهم بالأرض ولن يتركوا عليها إلا دمارهم وحقدهم. لطالما اغتالوا الكلمة".



رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف المنظمات الدولية والإقليمية الثقافية حماية المؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الثقافة الذين يتعرضون للقتل والتدمير في العدوان الأخير على شعبنا في غزة.