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شؤون فلسطينية

"الجهاد": قوة المقاومة وبسالة رجالها تجبر الاحتلال على الالتزام بوقف اعتداءاته على القدس وأهلها

"الجهاد": قوة المقاومة وبسالة رجالها تجبر الاحتلال على الالتزام بوقف اعتداءاته على القدس وأهلها
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن "قوة المقاومة وبسالة رجالها تجبر الاحتلال على الالتزام بوقف اعتداءاته على القدس وأهلها".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه "سيكون بمقدور المقاومة مواصلة ضرباتها لتثبيت هذا القدس كعنوان أساسي لن يسمح للاحتلال أبداً بالعربدة على أهلها". 

وشدد "الجهاد" على أن "ضربات سرايا القدس وفصائل المقاومة ستطال العمق الصهيوني، والنار ستردع الاحتلال عن قصف المنازل واستهداف الآمنين". 

وقالت: إن "صواريخ المقاومة ستكشف محاولات الكذب والتضليل التي يسعى نتنياهو من ورائها لصناعة انتصار على حساب الدماء البريئة".

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