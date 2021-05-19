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شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ المركزية بكهرباء غزة تناقش سيناريوهات وخطط تزويد المرافق الحيوية بالتيار الكهربائي

لجنة الطوارئ المركزية بكهرباء غزة تناقش سيناريوهات وخطط تزويد المرافق الحيوية بالتيار الكهربائي
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت لجنة الطوارئ المركزية بالشركة والتي عقدت اليوم برئاسة م.سمير مطير رئيس مجلس إدارة الشركة وم.ماهر عايش مدير عام الشركة سيناريوهات وخطط العمل في ظل محدودية مصادر الكهرباء والتحديات المرتبطة بالاحتياجات الملحة للمرافق الحيوية من التيار الكهربائي، وكذلك النقص في مواد الصيانة اللازمة لتعويض المواد المدمرة، وكيفية تأمين المتاح منها في مخازن الشركة.

وقد ناقشت اللجنة عدد من القضايا ذات الصلة ومن أبرزها، تقييم الأداء للمرحلة الحالية والقادمة وإيجاد حلول سريعة للمعيقات والمشاكل المستجدة وخطط وإجراءات المناورة عبر خطوط كهرباء بديلة في ظل تحديات التعطل الدائم للخطوط.

كما ناقشت اللجنة الاتصالات الجارية حاليا مع مختلف الأطراف للمساعدة في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد وتوفير مواد الصيانة الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل وبناء الشبكات المدمرة، وكذلك تأمين مزيد من الكهرباء لقطاع غزة لسد النقص الحاد الحاصل حاليا.

وتطرقت المناقشات كذلك للخطط والإجراءات المتخذة في سبيل التغلب على بعض مشاكل العدادات وطبيعة العلاقة مع الموردين وكيفية تطويرها في ظل هذه الظروف.


 







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