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"مباحث التموين" بغزة: السلع الأساسية متوفرة ونتابع حالة الأسواق في ظل العدوان

"مباحث التموين" بغزة: السلع الأساسية متوفرة ونتابع حالة الأسواق في ظل العدوان
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، المقدم أحمد قنيطة، أن هناك وفرة بالسلع الأساسية في السوق المحلي بقطاع غزة، برغم استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وقال في تصريح لموقع وزارة الداخلية، بغزة، إن هناك مخزون كافٍ من المواد الغذائية، "كالطحين والرز والسكر والخضروات"، ولا داعٍ لتخزين المواد من قبل المواطنين.

وأوضح قنيطة، أن طواقم مباحث التموين تُجري جولات ميدانية على مدار الساعة؛ لمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية، وبيع السلع والمواد الغذائية والأساسية، ومنع الاحتكار والاستغلال في ظل العدوان.

وكشف أنه تم تسجيل 25 محضر ضبط واحتكار بحق عدد من التجار منذ بداية العدوان، مشيراً إلى أنه تمت إحالتهم للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأكد أن طواقمهم متواجدة على رأس عملها، وتتابع جميع الإشارات التي ترد، وتمل على متابعتها على الفور، من أجل ضمان الأمن الغذائي وحالة الاستقرار لاسيما في ظل العدوان الغاشم على شعبنا، الذي يتطلب تعاضد الجميع.

وأوضح المقدم قنيطة أنه تم تسجيل عدد قليل من حالات غلاء الأسعار لبعض الخضروات؛ عازياً ذلك إلى المخاطرة الناتجة عن التحرك والوصول إلى الأراضي من قبل التجار في ظل العدوان.

وأكد أنه برغم ذلك، فقد تم إلزامهم فيما بعد بالبيع بالسعر الطبيعي وعدم رفع الأسعار.

ولفت إلى أن طواقم المباحث تُشرف بشكل كامل يومياً على بيع الخضار بالتجزئة في الخان الرئيسي بمخيم الشاطئ، لضمان منع الاحتكار قبل الموردين الرئيسين.

وأضاف: "تم الاتفاق على فتح خانات فرعية بالقرب من الأسواق الشعبية في جميع المحافظات، لضمان وصول السلع إلى المواطنين بسهولة ويسر".

وبين قنيطة أن نسبة الإقبال على شراء البضائع والسلع الغذائية من قبل المواطنين طبيعية بشكل عام، ولم تُسجل حالات ازدحام أو تكدس.

وحول عمل المخابز وتوزيع المياه، أشار مدير مباحث التموين إلى قيامهم بعدة جولات على المخابز؛ للتأكد من البيع بالسعر والوزن المحدّدين من قبل وزارة الاقتصاد، مع ضمان الجودة المطلوبة.

وتابع: "وردت إلينا عدة شكاوى بارتفاع سعر تعبئة مياه الشرب، وعلى الفور قمنا بالتواصل مع جميع أصحاب محطات التحلية والموزعين، وتم تحرير عدد من المحاضر والتعهدات لمخالفين".

وبخصوص الشكاوى من ارتفاع أسعار التبغ خلال الأيام الماضية، أرجع "قنيطة" ذلك إلى عدم دخول أي شحنات من الخارج منذ قرابة ثلاثة شهور.

ولفت إلى شحنة تبغ واحدة دخلت قبل عدة أيام، تم العمل منذ الصباح على ضمان توزيعها على المحافظات، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً شهدت استقراراً نسبياً.

ختاماً، أهاب مدير مباحث التموين بالتجار، أن يتحملوا المسؤولية بجانب المواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، من خلال المساهمة في تعزيز صمود المواطنين.

كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي حالات للاحتكار أو مخالفات من قبل التجار، عبر أرقام العمليات المركزية لوزارة الداخلية 109 والشرطة 100، مؤكداً أنه يتم توجيه الأطقم المختصة للتعامل ميدانياً بحسب الأصول

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