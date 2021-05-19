شهداء الأقصى "مجموعات أيمن جودة": قصفنا حشودات الاحتلال بموقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون الثقيل

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المقاومة "لا تزال تسطر أروع صور الصمود والعطاء وقادرة على الاستمرار في مفاجأة العدو".

في السياق، قالت "مجموعات أيمن جودة"، إن مجاهديها وضمن معركة سيف القدس، وفي تمام الساعة 05:22 مساء اليوم الأربعاء، "قامت بقصف تحشدات للعدو الصهيوني في موقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون الثقيل".



