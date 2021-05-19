شهداء الأقصى "مجموعات أيمن جودة": قصفنا حشودات الاحتلال بموقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون الثقيل
أكد الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى "مجموعات الشهيد أيمن جودة"، بأن "تغول العدو في استهداف المدنيين الآمنين والمقدرات المدنية لقطاع غزة دليل على فشله في تحقيق أيٍ من أهدافه وتأكيداً على خسائره الفادحة التي تكبدها من ضربات المقاومة".
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المقاومة "لا تزال تسطر أروع صور الصمود والعطاء وقادرة على الاستمرار في مفاجأة العدو".
في السياق، قالت "مجموعات أيمن جودة"، إن مجاهديها وضمن معركة سيف القدس، وفي تمام الساعة 05:22 مساء اليوم الأربعاء، "قامت بقصف تحشدات للعدو الصهيوني في موقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون الثقيل".
وأضافت: بأن "ذلك ضمن ردودنا المتواصلة على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا الأعزل".
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