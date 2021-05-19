عبر معبر رفح.. "الصحة" بغزة تتسلم قافلة مساعدات طبية من المملكة المغربية

قال مستشار وزيرة الصحة، في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن الوزارة استلمت اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات من المملكة المغربية.





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قافلة المساعدات، عبارة عن ثلاث شاحنات وأدوية ومستودعات طبية، ، حيث سلمها سفير المغرب في مصر، أحمد التاجي، أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري.





ونقل أبو وردة شكر، رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، ووزيرة الصحة، د.مي الكيلة، للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً، كما قدموا الشكر لمصر على على ترتيب وصول قافلة المساعدات الطبية.

رام الله - دنيا الوطن