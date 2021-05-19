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شؤون فلسطينية

الحساينة يتفقد مراكز إيواء النازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

الحساينة يتفقد مراكز إيواء النازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة
توضيحية


قام الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، بزيارة تفقدية إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والتي تأوي المواطنين النازحين من بيوتهم نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

واطلع الحساينة على المعاناة التي يعاني منها النازحين من عدم توفر أبسط مقومات الحياة، من المياه الصالحة للشرب أو للاستخدام الشخصي، والطعام والكهرباء، وعدم توفر الألحفة والفرش، وأيضاً تكدس العائلات في الصفوف في ظل خطر تفشي فيروس كورونا.

واستمع الحساينة لشكوى النازحين والتي تركزت حول ظروف اقامتهم فى مراكز الإيواء، وظروف منازلهم التي هدمت بشكل كلي وجزئي، مؤكداً على ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب مع أهلنا الذين لم يعد لديهم مأوي أو مسكن بعد قصف منازلهم، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وطالب الحساينة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"؛ بالوقوف عند مسئولياتها والقيام بواجبها تجاه النازحين في مراكز الإيواء والذين بلغ عددهم حوالي 50 ألف نازح.

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