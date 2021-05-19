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شؤون فلسطينية

تمهيداً لوقف لإطلاق النار.. بايدن يبلغ نتنياهو بأنه يترقب تراجعاً لأعمال العنف اليوم

تمهيداً لوقف لإطلاق النار.. بايدن يبلغ نتنياهو بأنه يترقب تراجعاً لأعمال العنف اليوم
بايدن ونتنياهو - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ذكر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يترقب "تراجعاً لأعمال العنف اليوم" تمهيداً لوقف لإطلاق النار.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، فإن  بايدن تحدث مع  نتنياهو اليوم وأخبره، بأنه يتوقع خفضا كبيرًا في مستوى التوتر والتصعيد نهاية اليوم مع غزة.

وتابع الموقع: "كما توقع بايدن من نتنياهو أن يكون في طريقه لوقف إطلاق النار".

وقال الصحفي، باراك رافيد، بأن رئيس الوزراء، سيجري تقييمًا للوضع مع كبار قادة مؤسسة الأمن، و(كابينت) لن يجتمع الليلة.

وذكرت إذاعة الجيش، بأن وزير الجيش، بيني غانتس، تحدث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن وأطلعه على تطورات العملية العسكرية ضد غـزة.

نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، عن مسؤول عسكري إسرائيلي وصفته بأنه "رفيع" قوله، إن تل أبيب تقيم الظروف لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول: إننا "نقيم الآن إذا كان ما أنجزناه كافيا لإيصال الرسالة إلى حماس".

وكان نتنياهو، قال اليوم الأربعاء، إن "حماس في يوم القدس قصفت القدس وكان هناك قصف غير مسبوق"، وفق زعمه.

وأضاف خلال إيجاز صحفي لأكثر من 70 سفيراً ودبلوماسيا أجنبياً: "نحن لم نسع لهذا الصراع - هناك طريقتان لتحقيق أقصى قدر من الهدوء، إما احتلالهم أو ردعهم، نحن نحاول الآن القيام بالخيار الثاني".

ووفق قناة (كان) فإن أحد السفراء الأجانب سأل نتنياهو عن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية، أجاب: "نحن لا نقف عند ساعة توقيت، نريد أن نحقق أهداف العملية".

في السياق، نقلت إذاعة (الجيش) عن مسؤول مطلع قوله: "لا توجد حاليا مفاوضات من أجل التهدئة مع غزة، ولا تزال محاولات مصر مستمرة للتوصل إلى تهدئة بتعاون كافة الأطراف ويأملون برد إيجابي".

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قالت صباح الأربعاء، إن إسرائيل لم توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت القناة، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية: "ليس هناك أي تفاهم أو أي تعهد إسرائيلي حول وقف إطلاق النار".

وأفاد مراسلها للشؤون السياسية، شمعون آران، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، بيني غانتس، أكدا أن العملية العسكرية في قطاع غزة مستمرة.

وفي سياق متصل، نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، مساء أمس الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، من أن حركته وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل.

وأوضح الرشق، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنه لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة.

من جهتها، قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، إن القاهرة حصلت على تفويض من واشنطن لبدء بحث الصيغة النهائية لإنهاء المواجهة الجارية، وهو التطور الوحيد في هذا الملف.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل ترى في قضية حي الشيخ جراح "قضية قانونية داخلية"، وكذلك من سجنتهم من فلسطينيي 48، رافضة التعاطي مع هذين البندين.

وبخصوص التسهيلات في الأقصى ومنع المستوطنين من اقتحامه، بينت الصحيفة، أن إسرائيل بادرت إلى الحديث في هذا الملف قبل يومين، ما يعني أن هناك تقدماً في موقفها.

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