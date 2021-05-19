عاجل

  • البيت الأبيض: سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل وقف العنف وإيجاد سبيل للمضي قدماً

  • البيت الأبيض: بايدن قال لنتنياهو إنه يترقب "تراجعاً لأعمال العنف اليوم" تمهيداً لوقف لإطلاق النار

  • صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان وعزريكام وبيت عزرا وتعسيا ولاخيش وبير طوفيا وشاطئ عسقلان

شؤون فلسطينية

الهندي رداً على نتنياهو: 95% تقريباً من الشهداء مدنيون نصفهم أطفال ونساء

الهندي رداً على نتنياهو: 95% تقريباً من الشهداء مدنيون نصفهم أطفال ونساء
جانب من آثار القصف الإسرائيلي
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية، د. محمد الهندي، إن صورة إسرائيل لا يمكن ترميمها. 

وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن": "ظهر رئيس وزراء العدو نتنياهو ووزير خارجيته أشكنازي أمام سفراء بعض الدول لترميم صورة إسرائيل المُهشمة أمام العالم".

وشدد الهندي على أن استجداء دعم إسرائيل وعدم نقدها أو مساواتها بالفلسطينيين بادعاء أنها تدافع عن أمن الجميع في الشرق الأوسط، وتدافع عن مصالح العالم الديمقراطي، يعكس انحسار الغطاء الدولي لجرائمها التي فاقت كل الحدود.

وقال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي: إن "ادعاء تجنب استهداف المدنيين كذبة تفضحها كل الأرقام، وصور المجازر المتعمدة للنساء والأطفال في بيوتهم الآمنة بالبث المباشر أمام كل عدسات العالم".

وأكد الهندي بأن 95% تقريباً من الشهداء مدنيون، نصفهم أطفال ونساء ومُسِنون. و"نتحدى العدو الذي يُسيطر على سماء غزة ويصورها على مدار الساعة أن ينشر صورة واحدة لاستهداف مقاوم واحد وهو يطلق صاروخاً أو قذيفة هاون".

وقال: إن "ما يقوم به الاحتلال محاولة مستميتة وفاشلة لتضليل الرأي العام والصهيوني بالأساس عبر الحديث عن إنجازات جيش مُفلس، تعكس الفشل والعجز عن تسجيل صورة انتصار يقدمها أمام شعبه المحشور في الملاجئ، والمشلول عن الحياة".

وأكد بأن تبريره أنه "حاول تجنب الحرب بطلب من المحكمة أن تؤجل إخلاء بيوت الشيخ جراح وبمنعه المغتصبين من اقتحام الأقصى، هو اعتراف يؤكد أن ما يُسمى القضاء والمحاكم في إسرائيل، هي أداة من أدوات الحكومة الصهيونية لاغتصاب بيوتنا، وأن غلاة المغتصبين الصهاينة الذين يقتحمون الأقصى هم يقتحمونه بأوامر وحماية (الدولة) والجيش، ومن جانب آخر فإن اتهام فصائل المقاومة وحماس بأنها ذهبت للحرب لمصالح سياسية بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية يكشف عن حساباته الشخصية والحزبية لشن العدوان بدايةً على الأقصى والشيخ جراح، (والي على راسه بطحة بحسس عليها)".

وشدد الهندي على أنه "بالمجمل فإن تبريرات فاضحة مكذوبة تعكس الحقد والعنصرية كما تعكس الارتباك والهزيمة، مشيراً إلى أن "أيام معدودة سيضطر قادة العدو لإيقاف العدوان وتبدأ حينها تبادل الاتهامات بالفشل والهزيمة".

أخبار ذات صلة

تمهيداً لوقف لإطلاق النار.. بايدن يبلغ نتنياهو بأنه يترقب تراجعاً لأعمال العنف اليوم

تمهيداً لوقف لإطلاق النار.. بايدن يبلغ نتنياهو بأنه يترقب تراجعاً لأعمال العنف اليوم

شاهد: رصد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجيش يرد بقصف مدفعي

شاهد: رصد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجيش يرد بقصف مدفعي

حماس: شعبنا بعد أيام عشرة أكثر ثقة بقدرة المقاومة على تمثيل تطلعاته بالحرية

حماس: شعبنا بعد أيام عشرة أكثر ثقة بقدرة المقاومة على تمثيل تطلعاته بالحرية

بعد قصف مسارات خطوط الاتصالات.. عودة شبكة &#34;جوال&#34; للعمل بشكل تدريجي بالمناطق الجنوبية

بعد قصف مسارات خطوط الاتصالات.. عودة شبكة "جوال" للعمل بشكل تدريجي بالمناطق الجنوبية

&#34;الصحة&#34; بغزة توجه نداء استغاثة عاجل لتوفير 46.6 مليون دولار

"الصحة" بغزة توجه نداء استغاثة عاجل لتوفير 46.6 مليون دولار

صحيفة أمريكية: إسرائيل تقيّم الظروف لوقف إطلاق النار

صحيفة أمريكية: إسرائيل تقيّم الظروف لوقف إطلاق النار

تشييع جثمان شهيدة طفلة شرق غزة

تشييع جثمان شهيدة طفلة شرق غزة

رداً على استهداف المدنيين.. فصائل المقاومة تواصل قصف مدن وبلدات الاحتلال

رداً على استهداف المدنيين.. فصائل المقاومة تواصل قصف مدن وبلدات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تشييع جثمان شهيدة طفلة شرق غزة

تشييع جثمان شهيدة طفلة شرق غزة

اشتية: أولويتنا وقف جرائم الاحتلال في غزة فورًا

اشتية: أولويتنا وقف جرائم الاحتلال في غزة فورًا

وزارة الإعلام: استشهاد 66 طفلا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وزارة الإعلام: استشهاد 66 طفلا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الهباش : الاحتلال هو السبب الوحيد للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم

الهباش : الاحتلال هو السبب الوحيد للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (1800) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (1800) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة

غزة: توقف المختبر المركزي عن إجراء فحوصات (كورونا) لليوم الثالث على التوالي

غزة: توقف المختبر المركزي عن إجراء فحوصات (كورونا) لليوم الثالث على التوالي

الأورومتوسطي يحذر من عواقب خطيرة لاستهداف الجيش الإسرائيلي منشآت اقتصادية في غزة

الأورومتوسطي يحذر من عواقب خطيرة لاستهداف الجيش الإسرائيلي منشآت اقتصادية في غزة

قصف مسار رئيسي لشبكة بالتل في قطاع غزة

قصف مسار رئيسي لشبكة بالتل في قطاع غزة

منوعات

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

استنكار مشاهير لبنان بعد وصف وزير خارجيتهم &#34;السعودية أهل البدو&#34;

استنكار مشاهير لبنان بعد وصف وزير خارجيتهم "السعودية أهل البدو"

منة عرفة تعلن خطوبتها ...وهذه التفاصيل

منة عرفة تعلن خطوبتها ...وهذه التفاصيل

الكشف عن تطورات صحة دلال عبد العزيز وسمير غانم

الكشف عن تطورات صحة دلال عبد العزيز وسمير غانم

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

عربي

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"