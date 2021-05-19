حماس: شعبنا بعد أيام عشرة أكثر ثقة بقدرة المقاومة على تمثيل تطلعاته بالحرية

وأضاف في تصريح صحفي، أنه "في اليوم العاشر لمعركة سيف القدس، يظهر شعبنا أعلى درجات التحدي والتصدي في مواجهة جرائم الاحتلال".



وتابع قاسم: بأن "شعبنا بعد أيام عشرة أكثر ثقة بقدرة المقاومة على تمثيل تطلعاته بالحرية".





رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن ‏"تدخل المقاومة معركة سيف القدس في يومها العاشر، وهي أكثر إصراراً على ممارسة واجبها في الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".