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شؤون فلسطينية

بعد قصف مسارات خطوط الاتصالات.. عودة شبكة "جوال" للعمل بشكل تدريجي بالمناطق الجنوبية

بعد قصف مسارات خطوط الاتصالات.. عودة شبكة "جوال" للعمل بشكل تدريجي بالمناطق الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة جوال اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من إعادة تشغيل شبكتها بشكل تدريجي في المناطق الجنوبية من قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد تعرض عدد من الخطوط الرئيسية والبديلة لشبكة الألياف الضوئية للتدمير بالكامل جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة التي تتواجد بها. 

وأضافت: لقد تمكنت طواقمنا من ربط خطوط احتياطية لإعادة وصل الشبكة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه في حال استمرار العدوان الإسرائيلي بقصف لخطوط الألياف الضوئية والأبراج الخاصة بالشركة، "ستكون شبكتنا عرضة لانقطاعات أخرى، علماً أنه تم فعلياً قصف عدد منها خلال الأيام الأخيرة الماضية".

وتابعت الشركة: "بناء عليه، تعمل طواقمنا، ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة على الأرض، بشكل حثيث لصيانة وإصلاح الأضرار الحاصلة أولاً بأول وبأسرع وقت ممكن ليبقى مشتركونا على اتصال في هذه الأوقات العصيبة".

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