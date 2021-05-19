"الصحة" بغزة توجه نداء استغاثة عاجل لتوفير 46.6 مليون دولار

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاحتياجات، عبارة من أدوية ومستهلكات طبية وأجهزة عمليات وعناية مركزة وأشعة تشخيصية وأدوات جراحية ومختبرات وغيره من الاحتياجات العاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، قالت: إنه ولليوم الثالث على التوالي يتوقف المختبر المركزي عن إجراء فحوصات فيروس (كورونا) بسبب الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية.



