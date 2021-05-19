رداً على استهداف المدنيين.. ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، توجيه ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

كما أعلنت كتائب القسام، قصف قاعدتي "تسيلم" البرية و"حتسريم" الجوية برشقات صاروخية، كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة.

واستشهد عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، باستهدافات الاحتلال لمناطق قطاع غزة، في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.





وظهر اليوم، استشهد المواطن رائد زكريا حمد، بقصف مدفعي استهدف منازل المواطنين شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منزل آخر شارع البنات، شرق بيت حانون يعود لعائلة العفيفي واشتعلت النيران فيه.



