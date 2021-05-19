شهداء وإصابات في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة





واستهدف طيران الاستطلاع، أرضاً زراعية قرب مدخل مسجد الدعوة في النصيرات، وسط القطاع، فيما أطلقت زوارق الاحتلال عدة قذائف بالقرب من الشاطئ بمحيط مسجد بغداد غرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.





وشنت طائرات الاحتلال غارتين في خانيونس لأراضٍ زراعية الأولى في عبسان الكبيرة شرق مسجد ابن القيم، والثانية شرق الجامعة الإسلامية في معن شرق خانيونس.



وصباح اليوم، استشهد 3 مواطنين في استهداف الاحتلال لمنزل سكني في منطقة الشيخ رضوان، بينهم الصحفي يوسف حسين.



وارتفعت أعداد الشهداء إلى 220 شهيدا، وأصيب 1530 مواطنا بجروح مختلفة، ومن بين الشهداء، 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً.



رام الله - دنيا الوطناستشهد عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، باستهدافات الاحتلال لمناطق قطاع غزة، في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وظهر اليوم، استشهد المواطن رائد زكريا حمد، بقصف مدفعي استهدف منازل المواطنين شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منزل آخر شارع البنات، شرق بيت حانون يعود لعائلة العفيفي واشتعلت النيران فيه.