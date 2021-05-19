وزارة الإعلام: استشهاد 66 طفلا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة





و تبين دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية..



و بحسب تقارير إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية استشهد في قطاع غزة 63 طفلا، وأصيب 450 من الأطفال الفلسطينيين، من خلال قصف الاحتلال لمنازل المواطنين، كما أستشهد 3في الضفة الغربية 3 أطفال في جراء تعرضهم لإطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



و قالت وزارة الصحة في تقرير صدر عنها بتاريخ 18/5: "إن عدد الإصابات في صفوف الأطفال الفلسطينيين بلغ 223 أثناء اعتداءات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، الذين خرجوا بمسيرات سلمية للتعبير عن احتجاجاتهم ضد ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وما يجري في قطاع غزة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، الذين ما زالوا تحت نيران القصف الاحتلالي المتواصل".





و اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية شهر أيار/ مايو 2021 ولغاية 18/ 5/ 2021 أكثر من عشرين طفلا في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.







رام الله - دنيا الوطنأستشهد منذ بداية العدوان الاحتلالي على قطاع غزة والضفة الغربية، الذي بدأ قبل عشرة أيام، وحتى إعداد هذا التقرير بحسب وزارة الصحة الفلسطينية 66 طفلا.