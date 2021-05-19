الهباش : الاحتلال هو السبب الوحيد للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم





رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: "إن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين هو السبب الوحيد للإرهاب، مؤكداً أن ما تمارسه دولة الاحتلال في فلسطين ضد أطفال قطاع غزة وتدمير للبيوت وتهجير المقدسيين من بيوتهم واعتداءاتها المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وتمنع حرية العبادة هو إرهاب دولة منظم".و جاءت أقوال الهباش خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والحج في جمهورية أفغانستان الإسلامية بمشاركة وزراء أوقاف ومفتين وعلماء الدين الإسلامي بعنوان "المؤتمر الإقليمي للعلماء حول النزاعات والسلام فيأفغانستان ".وأكد قاضي القضاة على أن الشعب الفلسطيني يرغب بالسلام القائم على العدل والحرية والكرامة وليس على الظلم ويحقق لنا ما نريد مثل كل شعوب البشر يقوم على الحرية والأمن وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معتبراً أن قضية القدسهي قضية كل مسلم على وجه الأرض وليست قضية الفلسطينيين وحدهم وهم جميعاً لن يقبلوا أبدا أن تكون القدس تحت السيادة الإسرائيلية.و أضاف" إن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتوقف وينتهي إذا كان العالم يريد محاربة الإرهاب، مؤكدا على أن محاربة الإرهاب تتطلب محاربة أسبابه وليس ظواهره فقط، حيث أن الاحتلال والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني هو سبب كل المآسي في المنطقة والعالم".ووجه الهباش كلمته للمجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والدول الكبرى ودول العالم الإسلامي إذا كانوا حقاً يريدون وقف العنف والإرهاب في كل مكان، فعليهم أن يوقفوا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن والحرية للشعب الفلسطيني لأن السلام لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود الاحتلال والاستعمار الواقع على الشعب الفلسطيني.