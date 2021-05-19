شركة الاتصالات: سيحدث بطء على الانترنت بالمحافظات الجنوبية للقطاع بدءاً من ساعات الظهيرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنويهاً قالت فيه إنه نتيجة للعدوان المتواصل فجر اليوم، فقد طال القصف أحد المسارات الرئيسية لخطوط الألياف الضوئية الرابطة بين محافظات الوسطى والجنوب مع محافظة غرة.وأضافت: "في ذات الوقت فانه أحد المسارات التي تصل غزة بالعالم وتعتبر كمسار احتياطي لخدمات الشبكات الخلوية الفلسطينية.وتابعت الشركة: "نتيجة لذلك سيحدث بطء على خدمات الانترنت في المحافظات الجنوبية للقطاع ابتداءً من ساعات الظهيرة ولحين تمكن طواقمنا الفنية من اصلاح ما تم تدميره بأقرب وقت ممكن ضمن الإمكانيات المتاحة حيث أن تعرض مسارات أخرى للتدمير لا قدر الله سيؤدي الى انقطاع الخدمات عن بعض المحافظات الجنوبية".وقالت الشركة: "مشتركينا الكرام، بالرغم من تضرر شبكتنا ومقاسمنا في كثير من المناطق التي تعرضت للقصف؛ الا أننا مستمرون في تقديم خدماتنا وسنعمل جاهدين من خلال طواقمنا على استمرار تقديم الخدمات بالشكل المطلوب ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة في ظل هذا العدوان الغاشم".حماكم الله وحمى أبناء شعبنا جميعاً