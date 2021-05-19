نحو 322 مليون دولار خسائر تسعة أيام من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، تحديثاً لحصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم العاشر على التوالي.





وفيما يلي تفاصيل آثار العدوان وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة:





يتواصل عدوان الاحتلال الغاشم على أبناء شعبنا لليوم العاشر، حيث شنت طائرات المحتل ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من ١٨١٠ غارة واعتداء منذ بداية العدوان، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.





رام الله - دنيا الوطن