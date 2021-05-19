إعلام إسرائيلي: محاولات مصر مستمرة للتوصل إلى تهدئة بتعاون كافة الأطراف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن " حماس في يوم القدس قصفت القدس وكان هناك قصف غير مسبوق"، وفق زعمه.

وأضاف خلال إيجاز صحفي لأكثر من 70 سفيراً ودبلوماسيا أجنبياً: "نحن لم نسع لهذا الصراع - هناك طريقتان لتحقيق أقصى قدر من الهدوء، إما احتلالهم أو ردعهم، نحن نحاول الآن القيام بالخيار الثاني".

ووفق قناة (كان) فإن أحد السفراء الأجانب سأل نتنياهو عن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية، أجاب: "نحن لا نقف عند ساعة توقيت، نريد أن نحقق أهداف العملية".

في السياق، نقلت إذاعة (الجيش) عن مسؤول مطلع قوله: "لا توجد حاليا مفاوضات من أجل التهدئة مع غزة، ولا تزال محاولات مصر مستمرة للتوصل إلى تهدئة بتعاون كافة الأطراف ويأملون برد إيجابي".

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قالت صباح الأربعاء، إن إسرائيل لم توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وأضافت القناة، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية: "ليس هناك أي تفاهم أو أي تعهد إسرائيلي حول وقف إطلاق النار".





وأفاد مراسلها للشؤون السياسية، شمعون آران، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، بيني غانتس، أكدا أن العملية العسكرية في قطاع غزة مستمرة.





وفي سياق متصل، نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، مساء أمس الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، من أن حركته وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل.





وأوضح الرشق، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنه لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة.





من جهتها، قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، إن القاهرة حصلت على تفويض من واشنطن لبدء بحث الصيغة النهائية لإنهاء المواجهة الجارية، وهو التطور الوحيد في هذا الملف.





وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل ترى في قضية حي الشيخ جراح "قضية قانونية داخلية"، وكذلك من سجنتهم من فلسطينيي 48، رافضة التعاطي مع هذين البندين.



