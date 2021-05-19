تيسير خالد: أيدي قادة إسرائيل ملطخة بدماء الفلسطينيين بتشجيع أميركي من بايدن





كما دعا خالد لمراجعة قرارها بتزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنظومات أسلحة وقنابل ذكية بقيمة 735 بعد ان شاهد العالم كيف تستخدم إسرائيل تلك الأسلحة والقنابل في استهداف وتدمير الأبراج والمنازل السكنية والبنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع في قطاع غزة.



و قال: "إن إجرام قادة إسرائيل قد فاق كل الحدود بعد ان وصل اجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، 221 شهيدا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً وعدد الجرحى 1530 مواطنا 40 بينهم 450 طفلا و295 سيدة أي أن نحو 50 بالمئة تقريبا من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما وصل إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 27 شهيدا منذ بدء العدوان، هذا الى جانب فلسطيني في اللد سقط شهيدا على يد احد المستوطنين الإرهابيين في المدينة".



وحمل تيسير خالد الإدارة الأميركية المسؤولية المشتركة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن كل هذه الخسائر في الأرواح وخاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن التي يتكبدها الشعب الفلسطيني مع كل يوم تعطل فيه الإدارة الأميركية عمل مجلس الامن الدولي ومحاولاته التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين في الضفة الغربية.





و حمَّل جميع الإدارات الأميركية بما فيها الإدارة الحالية المسئولية الكاملة عن تعطيل مسار التسوية السياسية للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأكد بأنها من خلال انحيازها الاعمى المتواصل لسياسة دولة الاحتلال وتزويدها بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة دون حساب ودون قيود تواصل تشجيع حكام تل أبيب على التمادي في ارتكاب مختلف الجرائم في الأراضي الفلسطينية بدءا بجرائم القتل الوحشي واستهداف النساء والأطفال مرورا بجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاء بجرائم الاستيطان والمستوطنين.







رام الله - دنيا الوطندعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتصرف بمسئولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي والتوقف عن تعطيل إرادة المجتمع الدولي للمرة الرابعة على التوالي خلال أسبوع لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.