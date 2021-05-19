عاجل

  • وزير الخارجية الألماني: قدمنا مقترحات تتضمن وقف لصواريخ حماس ولإطلاق النار

  • روسيا تبلغ إسرائيل أن أي خطوات إضافية تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين في غزة ليست مقبولة

  • مدفعية الاحتلال تقصف منازل المواطنين شرق بيت حانون واشتعال النيران بعدد من المنازل

شؤون فلسطينية

الخارجية: شعبنا ضحية للاحتلال وفشل مجلس الأمن

الخارجية: شعبنا ضحية للاحتلال وفشل مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

و استنكرت الوزارة بشدة عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وشرطته واذرعه المختلفة ضد المواطنين المدنيين العزل في حي الشيخ جراح واحياء وبلدات القدس المحتلة، وضد المواطنين الذين يشاركون في المسيرات السلمية الرافضة للعدوان والاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

و أكدت على أن حالة التعنت التي تسيطر على المستوى السياسي في إسرائيل ورفضه لجميع الجهود والمناشدات والمطالبات الدولية لوقف العدوان، واصراره على تصعيد عدوانه الدموي على شعبنا يأتي نتيجة مباشرة لأيديولوجية وقرارات نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة لحل أزماته السياسية من خلال ترحيلها إلى الجانب الفلسطيني.

و يضاف لذلك تدفيع المواطنين الفلسطينيين أثمانا باهظة لإنجاح هذا الحل بما فيه بقاء نتنياهو في سدة الحكم، دون الاكتراث بآلام ومعاناة وعذابات مئات الأسر الفلسطينية والضحايا والمصابين، وبما يتضمنه ذلك من هدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها وعمليات القتل والتدمير واسعة النطاق لقطاع غزة، وعمليات اطلاق النار الحي على المتظاهرين السلميين العزل بهدف القتل، كل ذلك تعبير عن حجم تفشي عقلية الاحتلال والاستيطان والكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

و حمَّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تواصل الوزارة استنفار جهودها السياسية والدبلوماسية على المستويات كافة ليس فقط لوقف العدوان، وإنما لضمان محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما حمَّلت الوزارة في ذات الوقت، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وفشله في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه العدوان الإسرائيلي على شعبنا وما نتج عنه من جرائم يندى لها جبين البشرية، وهو ما سيترك آثار كارثية على مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة ما يتعلق بقدرتها على احترام التزاماتها وتنفيذ قراراتها.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (1800) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (1800) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة

غزة: توقف المختبر المركزي عن إجراء فحوصات (كورونا) لليوم الثالث على التوالي

غزة: توقف المختبر المركزي عن إجراء فحوصات (كورونا) لليوم الثالث على التوالي

الأورومتوسطي يحذر من عواقب خطيرة لاستهداف الجيش الإسرائيلي منشآت اقتصادية في غزة

الأورومتوسطي يحذر من عواقب خطيرة لاستهداف الجيش الإسرائيلي منشآت اقتصادية في غزة

شركة الاتصالات: سيحدث بطء على الانترنت بالمحافظات الجنوبية للقطاع بدءاً من ساعات الظهيرة

شركة الاتصالات: سيحدث بطء على الانترنت بالمحافظات الجنوبية للقطاع بدءاً من ساعات الظهيرة

نحو 322 مليون دولار خسائر تسعة أيام من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

نحو 322 مليون دولار خسائر تسعة أيام من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة السرقة

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة السرقة

إعلام إسرائيلي: محاولات مصر مستمرة للتوصل إلى تهدئة بتعاون كافة الأطراف

إعلام إسرائيلي: محاولات مصر مستمرة للتوصل إلى تهدئة بتعاون كافة الأطراف

تيسير خالد: أيدي قادة إسرائيل ملطخة بدماء الفلسطينيين بتشجيع أميركي من بايدن

تيسير خالد: أيدي قادة إسرائيل ملطخة بدماء الفلسطينيين بتشجيع أميركي من بايدن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (1800) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (1800) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة

الأورومتوسطي يحذر من عواقب خطيرة لاستهداف الجيش الإسرائيلي منشآت اقتصادية في غزة

الأورومتوسطي يحذر من عواقب خطيرة لاستهداف الجيش الإسرائيلي منشآت اقتصادية في غزة

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة السرقة

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة السرقة

تيسير خالد: أيدي قادة إسرائيل ملطخة بدماء الفلسطينيين بتشجيع أميركي من بايدن

تيسير خالد: أيدي قادة إسرائيل ملطخة بدماء الفلسطينيين بتشجيع أميركي من بايدن

الخارجية: شعبنا ضحية للاحتلال وفشل مجلس الأمن

الخارجية: شعبنا ضحية للاحتلال وفشل مجلس الأمن

فلسطين: 5 وفيات و205 إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين: 5 وفيات و205 إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الحايك يشكر ملك الأردن على توجيهاته لإقامة مستشفى ميداني جديد في غزة

الحايك يشكر ملك الأردن على توجيهاته لإقامة مستشفى ميداني جديد في غزة

مجدلاني: العدوان الهمجي على غزة جريمة وندعو للمزيد من التحركات الدولية

مجدلاني: العدوان الهمجي على غزة جريمة وندعو للمزيد من التحركات الدولية

منوعات

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

استنكار مشاهير لبنان بعد وصف وزير خارجيتهم &#34;السعودية أهل البدو&#34;

استنكار مشاهير لبنان بعد وصف وزير خارجيتهم "السعودية أهل البدو"

منة عرفة تعلن خطوبتها ...وهذه التفاصيل

منة عرفة تعلن خطوبتها ...وهذه التفاصيل

الكشف عن تطورات صحة دلال عبد العزيز وسمير غانم

الكشف عن تطورات صحة دلال عبد العزيز وسمير غانم

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

عربي

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"